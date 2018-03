Cruzeiro humilha o Baraúnas por 7 a 3 A noite desta quarta-feira em Mossoró(RN) foi de surpresas para quem assistiu à partida. Não pela vitória do time da casa, o Baraúnas, mas pela histórica goleada aplicada pelo Cruzeiro: 7 a 3, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Com essa vitória, o time mineiro, agora, pode perder até por três gols de diferença em Belo Horizonte (MG) no jogo de volta, dia 19 de maio. Logo no primeiro tempo da partida, o Cruzeiro já vencia por 3 a 0, com gols de Weldon (2) e Adriano. O time da casa ameaçou reagir no começo do segundo tempo com gols de Da Silva, de falta, e Aguinaldo, mas depois os mineiros ampliaram com Adriano, de novo, e Kelly. Aos 29 minutos, Henrique marcou o terceiro do time da casa, que depois se transformou vítima do atacante Fred, que marcou dois gols, um deles de pênalti. Fred, inclusive, já se isolou na artilharia da Copa do Brasil deste ano com oito gols marcados. Confira a tabela da Copa do Brasil 2005.