Cruzeiro improvisa zaga no Recife O técnico Levir Culpi será novamente obrigado a improvisar na zaga do Cruzeiro que enfrenta amanhã o Santa Cruz, às 21h45, em Recife, pelo o jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time mineiro está em situação confortável, pois venceu a primeira partida, no Mineirão, por 4 a 0. Com a contusão de Marcelo Batatais - que sofreu um espasmo muscular na região posterior da coxa direita - Levir deverá improvisar um volante como zagueiro para atuar ao lado de Galdstone. O treinador está sem especialista para a posição. Edu Dracena, Argel e Marcos Aurélio estão lesionados. Outra opção seria Irineu, mas o atleta já atuou pelo Ipatinga na Copa do Brasil e não pôde ser inscrito pelo Cruzeiro. Contratado recentemente, Moisés - que estava no Krylya Sovetov da Rússia - ainda não teve sua transferência regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, Marabá deverá ser recuado para a zaga, abrindo vaga para a entrada de Martinez no meio-campo titular. A dúvida no setor está entre Kelly e Adriano. O atacante Fred acredita que a ampla vantagem conquistada na primeira partida do confronto dará liberdade ao ataque celeste. "Sem dúvida, porque eles vão estar atrás do resultado negativo e vão querer fazer gol a todo momento. Isso vai expor lá trás e é bom para a gente", comentou o artilheiro cruzeirense.