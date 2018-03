Cruzeiro: indefinição contra o Grêmio O técnico Marco Aurélio ainda tem três dúvidas para escalar a equipe do Cruzeiro que enfrentará o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Machadão, na capital do Rio Grande do Norte, pela terceira edição da Copa dos Campeões. As dúvidas do treinador estão no meio-de-campo e no ataque. Os jogadores Lúcio e Joãzinho brigam pela vaga na frente, que já tem o recém-contratado Lucas confirmado. Já no meio-de-campo a disputa é maior. Vander, Jorge Wagner e Jussiê, com mais chances para os dois primeiros, são os candidatos às duas vagas restantes, ao lado dos já garantidos Augusto Recife e Ricardinho. Marco Aurélio retardar o anúncio da formação titular. A expectativa é de que o time que enfrentará o Grêmio deverá ser formado pelo goleiro Jefferson, pelos laterais Maicon e Leandro, pelos zagueiros Luisão e Cris, pelos meio-campistas Augusto Recife, Ricardinho, Vander e Jorge Wagner, além dos atacantes Lucas e Joãozinho. Entre os torcedores a maior expectativa é se o atacante Edílson, que fez parte da campanha do pentacampeonato da seleção brasileira, irá ficar no Cruzeiro e cumprir seu contrato com o clube mineiro até o final deste ano. A diretoria Celeste afirma que o jogador não foi negociado. O próprio Edílson, ainda no Japão, disse que irá disputar a Copa dos Campeões.