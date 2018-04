Cruzeiro inicia trabalho de aclimatação em Sucre

Assim, a ideia da comissão técnica do Cruzeiro é começar a adaptar os jogadores ao principal temor da equipe para o duelo pela competição continental. Na Libertadores de 2008, a equipe sofreu com os quase 4 mil metros de altitude de Potosí e foi goleado por 5 a 1.

"É muito difícil a gente falar sobre isso, porque é muito individual essa reação que alguns atletas podem ter. Alguns podem sentir um pouco de dor de cabeça, náuseas, que são comuns. Esperamos que aos poucos eles se adaptem" disse o preparador físico José Mário Campeiz à Rádio Cruzeiro.

Ele avisou que não haverá mudanças drásticas na rotina dos treinamentos do time mineiro nos próximos dias. "As atividades serão idênticas às que fazemos lá no Brasil. A única atenção que teremos é com a quantidade. Serão atividades mais brandas, leves, sempre procurando utilizar a bola, para que eles se adaptem cada vez mais rápido", afirmou.