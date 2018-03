Cruzeiro inscreve Sorín no Brasileiro O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um presente dos dirigentes do Cruzeiro. Trata-se de um reforço inesperado para o segundo turno, que, por ironia, pode dar muita dor de cabeça ao treinador. Sorín, lateral-esquerdo argentino, foi inscrito hoje no Campeonato Brasileiro. A encrenca agora é arrumar um lugar no time para ele, que é ídolo da torcida. Para escalar Sorín, Luxemburgo será obrigado a descartar um dos estrangeiros: o colombiano Aristizábal ou o chileno Maldonado - pela lei do futebol brasileiro, cada clube só pode utilizar dois estrangeiros por jogo. "Fizemos a inscrição do Sorín por precaução. O nosso objetivo é negociá-lo com algum clube europeu", disse, hoje, Zezé Perrella, vice-presidente do clube mineiro. O problema é encontrar um clube interessado na contratação do argentino. Enquanto não aparece um candidato, Sorín deve treinar na Toca da Raposa e, eventualmente, defender o time no segundo turno do Campeonato Brasileiro. "Se o Sorín ficar no clube, nosso treinador terá de mexer muito no time. Além de sacar o lateral-esquerdo Leandro da equipe, será obrigado a tirar um dos dois estrangeiros e isso não nos interessa, porque a equipe está muito bem no torneio", afirmou Perrella O dirigente disse ainda que recusou uma proposta de US$ 1,7 milhão de um clube inglês, interessado no jogador argentino. Perrella não admite ceder o lateral por empréstimo. Quer mesmo vender o jogador, que tem um salário muito alto - cerca de R$ 150 mil mês. Sorín estava emprestado ao Barcelona, mas foi dispensado pelo técnico holandês Frank Rijkaard, que acaba de assumir. O argentino tem contrato com o Cruzeiro até 2005. Teve uma passagem pela Lazio, da Itália, e não ficou porque o clube italiano não conseguiu pagar os salários em dia. Da Lazio, o jogador foi para o Barça e agora devolvido ao Cruzeiro.