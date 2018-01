Cruzeiro insiste em ter Vampeta A diretoria do Cruzeiro, que havia desistido oficialmente da contratação do volante Vampeta, decidiu retomar as negociações para ter o jogador na temporada de 2003. De acordo com o diretor de futebol do clube mineiro, Eduardo Maluf, o procurador do atleta, Reinaldo Pitta, tomou a iniciativa de ligar no final de semana para o ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, e apresentou-lhe uma nova proposta. As negociações entre os dirigentes mineiros e o empresário de Vampeta emperraram, já que o jogador não aceitava reduzir o salário - estimado em R$ 130 mil mensais - que recebia no Corinthians. O volante pertence ao Flamengo, que pretende envolver na transação o meia Jorge Wagner e o atacante Marcelo Ramos, que iriam para o rubro-negro carioca por empréstimo de um ano. Maluf, porém, não demonstra otimismo quanto a um acerto entre o clube e o jogador. Segundo ele, as propostas apresentadas estavam "muito distantes". "Ele terá de se adequar à realidade do Cruzeiro. Eu prefiro ficar pessimista. Nós ficamos uma semana conversando e não acertamos".