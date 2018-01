Cruzeiro já conta com reforço de Rivaldo Além de contratar do atacante Guilherme, que foi ídolo no rival Atlético, o Cruzeiro anunciou neste sábado que não irá renovar o compromisso com o meia Zinho. Tudo porque, segundo Zezé Perrella, que é vice-presidente de futebol do clube mineiro, Rivaldo já teria aceitado vestir a camisa cruzeirense em 2004. "O Rivaldo já nos disse que está 99% fechado com o Cruzeiro. Com isso, optamos por não renovar com o Zinho, já que iremos fazer um alto investimento em outro jogador da mesma posição", explicou Zezé Perrella. Outro que está deixando o Cruzeiro é o atacante colombiano Aristizábal, que não chegou a um acordo para renovar e tem propostas de outros clubes - Guilherme já foi contratado para substituí-lo. "Olha, com a vinda do Guilherme fechamos a vaga no ataque. Não temos nada contra o Ari, mas, assim como ele, nós precisamos pensar no que é melhor para o Cruzeiro e rápido", afirmou o dirigente cruzeirense. Surpresa - A contratação de Guilherme pelo Cruzeiro já está causando polêmica em Minas. Afinal, nos últimos anos ele foi ídolo do Atlético, onde marcou 139 gols em 205 partidas - é o 7º maior artilheiro da história do clube. Após uma passagem frustrada pelo futebol árabe, quando interrompeu no segundo mês um contrato de dez meses com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador retornou ao Brasil no final do ano e iniciou as negociações com o Cruzeiro. O contrato terá a duração de 12 meses. De acordo Zezé Perrella, Guilherme sempre foi um desejo da diretoria do Cruzeiro. "Tenho certeza que foi uma contratação polêmica. Mas, assim como a contratação do Alex também gerou desconfiança da torcida, tenho certeza que o Guilherme nos trará o retorno que esperamos dele, ou seja, os gols que sempre foram a sua marca nos times que defendeu", afirmou o dirigente.