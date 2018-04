Cruzeiro joga com só um no ataque Depois de conseguir quatro dos seis pontos disputados contra os paulistas (Palmeiras e São Paulo), nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico Marco Aurélio optou por manter o esquema com cinco jogadores no meio-de-campo e apenas um atacante para estréia do Cruzeiro na Copa Sul-americana, contra o Goiás, nesta quinta-feira, às 19 horas, no estádio Serra Dourada. Com a formação mais precavida, o treinador do Cruzeiro confirmou Guilherme no ataque e Leandro vai jogar no meio. O argentino Sorín ficou com a vaga na lateral-esquerda. Na prática, o treinador quer que o Cruzeiro faça uma forte marcação, quando não estiver com a posse de bola, e saia rápido para os contra-ataques. "No meu caso, vou poder me aproximar mais de Guilherme. Por outro lado, também terei a responsabilidade de marcar quando não tivermos a posse de bola. O importante é não tomarmos o gol em Goiânia", afirmou Sandro. Apesar de ter iniciado uma ´briga´ pela lateral-esquerda, o treinador garante que Leandro e Sorín podem atuar juntos, mesmo que fora de suas posições de origem. "Sorín atuou no meio contra o São Paulo. Agora chegou a vez do Leandro ficar na armação. Isso é normal, pois agora temos dois laterais de qualidade e eu não quero abrir mão da presença deles em campo", explicou Marco Aurélio. Entusiasmado com a oportunidade de voltar ao time, o atacante Guilherme não vê problema em enfrentar a defesa goiana sozinho. "Estou tranqüilo. Venho treinando forte e estou preparado. Tenho certeza que, com as descidas do Sandro, do Sorín e do Leandro, não ficarei isolado na frente. As jogadas vão sair e espero não perder as chances de marcar", disse.