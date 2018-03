Cruzeiro joga completo contra o Vasco O técnico Vanderlei Luxemburgo irá repetir amanhã, contra o Vasco, às 20h30, no Mineirão, pela partida de ida da Copa do Brasil, a mesma equipe que goleou o Atlético-PR no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O time celeste defende diante dos cariocas uma invencibilidade de 31 jogos no primeiro jogo do confronto que decide uma vaga na semifinal da competição. O atacante Aristizábal e o lateral-esquerdo Leandro Silva, que sentiam lesões, participaram hoje normalmente do treino tático realizado na Toca da Raposa e confirmaram presença na partida. O colombiano, destaque do time celeste na vitória por 5 a 2 sobre os paranaenses, deixou o campo mais cedo após sofrer uma pancada na panturrilha direita e Leandro queixava-se de dores musculares. Os dois haviam ficado de fora do treinamento físico de segunda-feira. Luxemburgo considera o jogo de amanhã um "clássico", a exemplo das próximas partidas que o time fará no Campeonato Brasileiro - Santos, no sábado e Corinthians, no próximo dia 18. Por isso, decidiu aliviar nos treinamentos para evitar o desgaste dos jogadores. O técnico repete o esquema de três zagueiros e alertou para o desempenho do sistema defensivo da equipe, já que o regulamento da Copa do Brasil beneficia a equipe que marcar gols fora de casa.