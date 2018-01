Cruzeiro joga em busca da liderança O Cruzeiro pode voltar à liderança isolada do Campeonato Mineiro, sábado à tarde, caso vença o Democrata, em Governador Valadares, na abertura da quarta rodada da competição. O clube divide a primeira colocação com o Atlético e o Ipatinga, com sete pontos. O técnico Luiz Felipe Scolari fez mistério com a escalação, mas o provável é que mantenha a base da equipe que empatou com o Paraná Clube por 1 a 1, quarta-feira, em Curitiba, placar que garantiu a classificação dos mineiros às semifinais da Copa Sul-Minas. A novidade deve ser o retorno do lateral argentino Sorín, recuperado de uma entorse no tornozelo. Com isso, Sérgio Manoel, que vinha atuando improvisado na ala-direita, volta à armação. A principal dúvida do treinador é em relação ao gol. Ele não sabia, até a tarde desta sexta-feira, se manteria Bosco, convocado com Ricardinho e Cris para dois amistosos da seleção brasileira, na posição ou se promoveria o retorno do garoto Jefferson. Bosco iria para o banco para que o substituto pudesse adquirir ritmo de jogo, já que será acionado quando o titular estiver integrando o selecionado brasileiro nos jogos contra os Estados Unidos e o México. A rodada do Mineiro será completada domingo à tarde com mais cinco jogos: o Atlético enfrenta o Ipatinga e o América pega o Uberlândia, em rodada dupla no estádio Independência; Vila Nova e URT jogam em Nova Lima; Mamoré x Guarani acontece em Patos de Minas e Caldense x Rio Branco, em Poços de Caldas.