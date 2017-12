Cruzeiro joga em busca de título inédito Três pontos não são o mais importante neste domingo. O Cruzeiro joga mesmo é para fazer história. A sua história! O clube mineiro está muito próximo de colocar ponto final em uma espera que já dura 32 anos e conquistar pela primeira vez o título de campeão brasileiro desde a criação da competição, em 1971. Para isso, o time mineiro precisa vencer o Paysandu, às 16 horas, no Mineirão. Com 91 pontos, seis a mais do que o Santos, a equipe dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo garante a conquista com duas rodadas de antecipação caso passe pelo Papão. A festa poderá ocorrer até com empate ou derrota, na hipótese de resultado equivalente dos paulistas, que no mesmo horário encaram o Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.Um triunfo hoje representará a terceira conquista do time mineiro neste ano (venceram o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil), o que é chamado em Belo Horizonte de ?Tríplice Coroa?. O título inédito... Epa, alguns ídolos do passado não concordam com essa definição. São os casos de Tostão, Wilson Piazza, Dirceu Lopes e Raul Plasmann. Para eles, o tal ineditismo é incorreto. Campeões da Taça Brasil em 1966, reclamam da falta de reconhecimento. ?É como se nos tivessem roubado algo?, lamenta Raul. ?Eu tenho a impressão de que o Cruzeiro vai ser bicampeão.? Tarde especial também para Luxemburgo. O treinador pode chegar ao quarto título e se tornar o maior vencedor de Brasileiros. Comandou o Palmeiras no bicampeonato de 1993/1994 e o Corinthians em 1998.