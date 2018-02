Cruzeiro joga para garantir vantagem Uma vitória neste sábado, na partida contra a URT, em Patos de Minas (MG), garante ao Cruzeiro o primeiro lugar na fase de classificação do Campeonato Mineiro e vantagens nas semifinais e finais da competição. O jogo, marcado para as 16 horas no Estádio Zama Maciel, vale também a liderança do campeonato. Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Cruzeiro lidera com 22 pontos, seguido pela própria equipe de Patos de Minas, que tem 20. "O jogo é decisivo em termos de classificação e nós estamos encarando dessa maneira", observou o técnico Levir Culpi, que deverá optar por uma formação com três volantes. Nesse caso, Jardel ganha uma vaga no time e Kelly atua mais adiantado. Levir não definiu a equipe que inicia o jogo. Não apenas pela posição dos times na tabela, a partida promete ser bastante disputada, já que o Cruzeiro venceu todos os jogos do Estadual que fez como visitante e a URT está invicta em seus domínios. O time do interior vem de cinco vitórias consecutivas e o técnico José Maria Pena foi obrigado a fazer uma mudança no gol. Gomes - irmão do ex-goleiro cruzeirense, de mesmo nome, que atualmente defende o PSV da Holanda - entrará no lugar do titular Zé Humberto, que sofreu uma contusão no joelho direito.