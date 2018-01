Cruzeiro joga pela liderança do Mineiro De olho na liderança do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Ipatinga nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Ipatingão, no Vale do Aço. Considerado uma "filial" da equipe cruzeirense, o Ipatinga terminou a última rodada na liderança, com sete pontos ganhos em três jogos. Com uma partida a menos e 100% de aproveitamento na competição, o Cruzeiro soma seis pontos. O técnico Levir Culpi tem dois desfalques no meio-campo: Fábio Santos, suspenso pela expulsão contra o Villa Nova, e Maldonado, servindo à seleção chilena. Além da volta de Adriano, que cumpriu suspensão, o treinador tem a opção de escalar Jardel e Marabá no setor. No ataque, a novidade pode ser a entrada de Jean no lugar de Michel. Do outro lado - O grupo do Ipatinga conta com 16 jogadores emprestados pelo Cruzeiro e a equipe é dirigida por Ney Franco, ex-treinador cruzeirense. Outras três partidas completam a rodada do Mineiro nesta quinta-feira: América-MG x Valério, URT x Ituiutaba e Guarani x Mamoré.