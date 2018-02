Cruzeiro joga pensando na Libertadores Ainda na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira. Em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, o time mineiro vem de uma vitória em casa sobre o Paysandu (4 a 3), no último sábado. ?A princípio, o objetivo era disputar o título, mas as coisas foram acontecendo da maneira que não queríamos e ficou difícil esse objetivo. Mas pela grandeza do Cruzeiro, o mínimo que a gente pode fazer é lutar pela Libertadores?, afirmou o meia Kelly. O técnico Paulo César Gusmão não divulgou o time que inicia a partida. Mas ele adiantou que o zagueiro Moisés ? vetado pelo departamento medico devido a uma dor na coxa direita ? será substituído por Irineu. Com isso, Edu Dracena ficará no banco de reservas. O zagueiro voltou a ser relacionado após aproximadamente seis meses sem disputar uma partida oficial. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na decisão do Campeonato Mineiro, no dia 17 de abril. A principal dúvida de PC Gusmão está na lateral-esquerda. Leandro sente dores musculares e poderá ser substituído pelo meia Wagner, que tem atuado improvisado na posição.