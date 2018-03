Cruzeiro joga sem Alex contra o Paysandu Dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 45 gols marcados, o Cruzeiro enfrenta amanhã, às 20h30, o Paysandu, em Belém, que detém a pior defesa da competição. A equipe do Papão da Curuzu, que sofreu até o momento 39 gols, terá pela frente um adversário embalado pela goleada de 5 a 1 sobre o Paraná Clube, na última rodada. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo, porém, não poderá contar com a sua maior estrela: o meia Alex, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Márcio e Felipe Melo disputam a vaga. O volante Maldonado, que sofreu uma torção no joelho direito no jogo passado, também desfalca o time. Luxemburgo não definiu o esquema que irá utilizar. Com a ausência do chileno, ele poderá voltar a escalar a equipe com três zagueiros. Dessa forma, o zagueiro Thiago deverá ganhar mais uma chance no time titular, ao lado de Cris e Edu Dracena.