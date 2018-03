Cruzeiro: juizado muda data de depoimentos A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou no final da tarde desta segunda-feira que os depoimentos dos atletas celestes envolvidos no tumulto após o clássico contra o Atlético-MG, no último domingo, foi transferido para a tarde do dia 29. A princípio, os jogadores compareceriam nesta terça ao Juizado Especial Criminal, em Belo Horizonte, para explicar à Justiça os motivos das agressões generalizadas. Antes, advogados de Cruzeiro e Atlético-MG se reunirão com um promotor do Ministério Público Estadual (MPE) para analisar as fitas e identificar os envolvidos nas brigas, que serão convocados para prestar depoimentos. A assessoria de imprensa do Galo informou que a data dos depoimentos dos atleticanos foi mantida para a manhã do dia 27. O departamento jurídico dos dois clubes orientaram os atletas a não comentarem o assunto com a imprensa. Na reapresentação desta segunda-feira, o zagueiro Cris, porém, admitiu que estava arrependido da briga com o goleiro Eduardo. Ele afirmou também que não teria dificuldades de fazer as pazes com o jogador atleticano, com quem trocou socos e pontapés. ?Eu não guardo rancor de ninguém?. Questionado a respeito, Eduardo desconversou e não deu declarações sobre a briga.