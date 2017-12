Cruzeiro lamenta a saída de Sorín A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a venda do lateral-esquerdo Sorín para o Villarreal, da Espanha, por US$ 1,9 milhão. O valor será dividido entre o clube mineiro e o fundo de investimento norte-americano Hicks Muse Tate & Furst (HMTF), que são donos dos direitos econômicos do jogador. Sorín assinou contrato de três anos e meio com o clube espanhol e não atuará mais pelo Cruzeiro no Brasileiro, em que já não aspira mais muita coisa. O time mineiro está em 13º lugar, com 50 pontos, no pelotão intermediário do campeonato. As negociações começaram há cerca de 10 dias. Nesta quinta-feira, o presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, e o representante da HMTF no Brasil, Adhemar Magon, se reuniram em São Paulo com representantes do clube espanhol para acertar os últimos detalhes da venda. O jogador também participou da reunião. O site do Villarreal, no entanto, divulgou nota antecipando o acordo, que teria sido fechado na noite anterior. O dirigente mineiro alegou que a permanência de Sorín no clube para as competições da próxima temporada tornou-se inviável devido ao alto custo financeiro. Metade do salário de Sorín era paga pelo Cruzeiro e a outra metade pela Hicks Muse. "Nosso maior problema é ter uma moeda bem inferior ao dólar e ao euro. Para mantermos Sorín no elenco até o final do ano que vem teríamos um gasto em torno de US$ 3 milhões, ou seja, R$ 9 milhões. É muito dinheiro para os clubes brasileiros", explicou Alvimar. Tristeza - "Está indo embora um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, mas infelizmente nós não podemos dirigir com o coração, nós temos de dirigir com a razão", lamentou o vice-presidente de futebol do clube, Zezé Perrella. Sorín retornou ao Cruzeiro no início de agosto, depois de um período de pouco mais de dois anos longe da Toca da Raposa. Na Europa, ele atuou pela Lazio (ITA), Barcelona (ESP) e Paris Saint-Germain (FRA). Antes de ser contratado pelo clube mineiro, havia jogado na Juventus (ITA). Mas o titular da seleção argentina não conseguiu se firmar em nenhum desses times. O lateral também nunca escondeu que sua vontade era permanecer no futebol europeu e só foi reintegrado ao grupo do Cruzeiro porque não aceitou se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na época, o clube ucraniano apresentou uma proposta oficial de US$ 2,3 milhões para ter Sorín. No curto retorno a Belo Horizonte, Sorín participou de nove jogos e marcou um gol, na vitória do Cruzeiro por 3 a 2, sobre o Goiás, pela Copa Sul-Americana, no dia 22 de setembro. Ao todo, o argentino realizou 120 partidas com a camisa cruzeirense e marcou 18 gols.