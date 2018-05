Cruzeiro lança camisa com selo de campeão brasileiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro lançou oficialmente nesta sexta-feira, em cerimônia realizada no Mineirão, sua nova camisa para o restante da temporada 2014. A principal novidade em relação ao modelo anterior é a implantação de um selo com o escudo da CBF, como símbolo da conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado.

A nova camisa segue com as tradicionais estrelas que formam o símbolo cruzeirense soltas, sem um escudo em volta, mas tem mudanças. Além do selo da CBF, a principal alteração está na gola. Ela deixa de ter formato polo tanto no primeiro quanto no segundo uniforme.

"Essa é uma das camisas mais bonitas que a gente já fez. Tem algumas novidades no peito, como a menção ao nosso título do tricampeonato brasileiro, as estrelas soltas, que em minha opinião deixa a camisa mais bonita, e um tom de azul maravilhoso", elogiou o presidente cruzeirense, Gilvan de Pinho Tavares.

O dirigente ainda previu que a nova camisa vai cair no gosto dos torcedores. "Acredito que o nosso torcedor vai gostar muito dessa camisa. Ficamos na torcida para que ela seja também uma camisa vitoriosa e que venha a dar sorte ao Cruzeiro para a gente conquistar esses torneios pela frente, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil."