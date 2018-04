Cruzeiro leva atacante Luan para jogos fora de casa

"Estamos levando mais opções, o Luan não havia participado da última convocação e está viajando. Vamos decidir lá o banco, existe uma ideia de um revezamento de banco, porque temos alguns jogadores de qualidade bem semelhantes e também estrategicamente levar para o banco jogadores que, para determinados jogos, possam ser mais úteis. Nós vamos fortes e com o melhor time e a melhor escalação em todos os jogos", afirmou Marcelo.

Os jogadores do Cruzeiro seguem para a capital paranaense em voo marcado para as 18h30 desta terça-feira. Depois da partida com o Atlético-PR, o time vai treinar na quinta e sexta-feira em Curitiba, antes da viagem ao Rio, às 16h25. De lá, o time vai, de ônibus, para Barra do Piraí, cidade perto de Volta Redonda, onde enfrenta o Botafogo no sábado.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para os dois jogos:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva e Nilton.

Meias: Diego Souza, Elber, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Anselmo Ramon, Borges, Dagoberto, Luan e Lucca.