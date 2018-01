Cruzeiro leva dois do Corinthians Além de Rincón e Edmundo, o Cruzeiro anunciou, também hoje, outras três contratações para a Mercosul e o Brasileiro. Os zagueiros João Carlos, que atuou no clube mineiro até 1998 e teve o passe vendido ao Corinthians, e Fábio Luciano foram liberados de graça, por empréstimo, pela equipe do Parque São Jorge. A negociação foi facilitada pela Hicks Muse, co-gestora dos dois clubes. Já o atacante Leonardo, ex-Sport, teve o passe comprado em definitivo pelo Cruzeiro, por R$ 1,5 milhão.