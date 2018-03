Cruzeiro leva susto, mas consegue a virada O Cruzeiro encontrou talvez muito mais dificuldades do que esperava, mas conquistou nesta quarta-feira uma vaga na final da Copa do Brasil, ao vencer, de virada, por 2 a 1, o Goiás, no Mineirão. Pela quinta vez, o time celeste chega à decisão da competição, cujo o campeão disputa a Libertadores do ano que vem. A equipe mineira enfrenta o Flamengo na final, em busca de seu quarto título da Copa do Brasil. Sem conseguir repetir as boas atuações da temporada e diante de um adversário determinado, o Cruzeiro passou um sufoco e só assegurou a classificação nos minutos finais do jogo. "Nossa equipe não começou muito bem, não jogou muito bem, mas eu acho que tem dia que tem de ser assim. A gente tem de superar na força de vontade", avaliou o goleiro Gomes. Com a obrigação de reverter a derrota por 3 a 2 na primeira partida, em Goiânia, não restava outra alternativa ao time do estreante técnico Cuca senão encarar a equipe celeste. Estratégia que surtiu resultado logo aos dois minutos de jogo, quando o meia Auecione abriu o marcador, tocando na saída de Gomes. Quatro minutos depois, enquanto tentava assimilar o golpe, o Cruzeiro tomou outro susto. Dimba fez o segundo, aproveitando um rebote do goleiro mineiro. Mas o árbitro Paulo César Oliveira anulou o gol, marcando erradamente um impedimento no lance. Com apenas 20 minutos da etapa inicial, a torcida cruzeirense perdeu a paciência com o desempenho do time e passou a pedir "garra" aos jogadores. Ao buscar o empate, no entanto, a equipe de Vanderlei Luxemburgo deixava buracos em sua defesa e o Goiás criou oportunidades para ampliar. No segundo tempo, por duas vezes, aos quatro e aos 17 minutos, o time goiano esteve bem perto do segundo gol. Por outro lado, o Cruzeiro também não concluía com êxito as chances que criava. O alívio da equipe mineira veio somente aos 32 minutos. O atacante Mota, que substituiu ao colombiano Aristizábal, aproveitou uma bola rebatida na área e igualou o placar. Aos 44 minutos, o volante Augusto Recife - que havia falhado no primeiro gol do Goiás - surpreendeu Harlei, encobrindo o goleiro goiano, que errou na saída de bola. Ficha técnica: Cruzeiro 2 x 1 Goiás. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Edu Dracena, Thiago e Leandro; Augusto Recife, Wendell, Sandro (Márcio) e Alex (Jardel); Deivid e Aristizábal (Mota). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Goiás: Harlei; Michel (Cléber), Fabão, Alexandre e Leandro Smith; Marabá, Josué, Caíco e Auecione (Vando); Dimba (Giuseppe) e Araújo. Técnico: Cuca. Árbitro: Paulo César Oliveira (SP).Cartões amarelos - Michel, Sandro, Josué. Público - 24.303 pagantes. Renda - R$ 108.929,00. Local - Mineirão.