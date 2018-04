Cruzeiro libera Lucca, Everton, Donato e Ananias

De acordo com o diretor de futebol Alexandre Mattos, que falou com a imprensa nesta quarta-feira, na Toca da Raposa, o clube já acertou as liberações do lateral-esquerdo Everton para o Figueirense e do atacante Ananias para o Sport, dois clubes que voltam este ano à elite do futebol brasileiro

Além deles, o zagueiro Rafael Donato e o meia-atacante Lucca serão cedidos ao Criciúma. Este estava emprestado ao Cruzeiro, que tinha parte dos seus direitos econômicos. Como foi devolvido antes do prazo, o clube mineiro ampliou o prazo que tem para adquirir mais uma fatia do jogador.

Dos quatro, só Lucca e Everton faziam parte do elenco que foi campeão brasileiro no ano passado. Ananias jogou a Série B no Palmeiras, enquanto Rafael Donato foi reserva do Bahia no Brasileirão.