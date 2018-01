Cruzeiro lidera, Romário está de volta Apesar de estar bastante desfalcado, o Cruzeiro venceu o Juventude em Caxias do Sul por 1 a 0 - gol de Motta - e manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 28 pontos. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo deixou para trás o Internacional, que no sábado passou pelo Paraná (2 a 1) e subiu para 26 pontos. Com a derrota, a demissão do técnico do Juventude, Marinho Peres, está cada vez mais próxima. Um dos destaques da rodada deste domingo foi a goleada do Fluminense sobre o Guarani por 5 a 2, com três gols de Romário - um deles de bicicleta. O jogo teve um final tumultuado. Os jogadores do time de Campinas reclamaram muito de um pênalti e cercaram o árbitro. A PM teve de entrar em campo para acalmar os ânimos. Com a vitória, o Tricolor carioca subiu para a 10º na classificação e ganha novo fôlego para a partida contra o Corinthians na próxima rodada. O Guarani, que era 11º, caiu para 13ª posição. O Corinthians, por sinal, escapou de uma derrota em Campinas, para a Ponte Preta. O time da capital paulista esteve perdendo o jogo por 2 a 0 e depois, por 3 a 1, mas reagiu no finalzinho e conseguiu o empate, que teve sabor de vitória. Liédson voltou a salvar o Corinthians ao empatar o jogo aos 39 minutos do segundo tempo. Rogério - o destaque do jogo - fez os outros dois gols corintianos. Com o resultado, o Corinthians vai a 20 pontos, mas permanece na 9ª posição. A Ponte, por sua vez, está em penultimo lugar, com apenas 11 pontos. O Flamengo conseguiu um bom empate em Belém contra o Paysandu. O jogo terminou em 2 a 2 - mesmo placar de Figueirense e Fortaleza. O São Caetano levou um susto, mas venceu o Vitória de virada por 2 a 1. O centroavante Adhemar desencantou e voltou a marcar depois de quatro meses de jejum. CLASSIFICAÇÃO