Cruzeiro luta para manter o embalo Depois de conseguir duas vitórias seguidas, o Cruzeiro quer manter o ritmo no Brasileirão, ao enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Mineirão, pela 13ª rodada do campeonato. Com 20 pontos, o clube mineiro luta para se aproximar dos líderes. Satisfeito com a apresentação do meia Adriano na vitória sobre o Paysandu, em Belém, o técnico Paulo Cesar Gusmão vai mantê-lo no ataque, ao lado de Fred. E como não poderá contar com o meia Lopes, que se recupera de uma lesão muscular, ele deixará Kelly na posição. Já na defesa, o zagueiro Marcelo Batatais, que estava suspenso contra o Paysandu, volta no lugar de Argel. "O Coritiba não vive um bom momento. Mas nem por isso vai deixar de ser um time perigoso. Vi a derrota deles para Botafogo. E, na minha opinião, o goleiro do Botafogo foi o melhor em campo", avisou PC Gusmão.