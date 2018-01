Cruzeiro massacra o Corinthians-RN Deu a lógica, nesta quarta-feira, no Mineirão, e o Cruzeiro não encontrou dificuldades para conquistar uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo goleou o Corinthians-RN por 7 a 0 e agora vai enfrentar o Guarani, de Campinas, na próxima fase da competição. O primeiro jogo, em Caicó, havia terminado empatado por 2 a 2, mas desta vez o time do sertão do Rio Grande do Norte, que fazia a sua primeira partida oficial na região Sudeste, pouco pôde diante da flagrante superioridade da equipe mineira. No primeiro tempo, o zagueiro Edu Dracena e o meia Alex fizeram os gols celestes. Na etapa final, em ritmo de treino, o zagueiro Thiago, o atacante Deivid, três vezes, e Alex, novamente, completaram o placar. Ficha técnica: Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Edu Dracena, Thiago e Leandro (Wendell); Recife, Paulo Miranda (Márcio), Martinez e Alex (Jussiê); Deivid e Aristizábal. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Corintians-RN: Isaías; Izaquiel, Nunes, Kléber e Renato Peixe; Fischer, Leonardo, Betinho (Neto) e Eron; Júnior Bahia e Marcos Alemão (Mazinho). Técnico: Pedrinho Albuquerque. Gols: Edu Dracena aos oito e Alex aos 23 minutos do primeiro tempo. Thiago aos cinco, Deivid aos oito, aos 24 e aos 40 e Alex aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro: Edílson Soares da Silva (RJ). Cartões amarelos: Izaquiel. Renda: R$ 20.153,00. Público: 4.621 pagantes. Local: Mineirão.