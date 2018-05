Cruzeiro melhora no segundo tempo e vence o Tombense de virada

Dos oito reforços que o Cruzeiro já contratou para a temporada, só dois entraram em campo nesta quarta-feira, em Muriaé, para pegar o Tombense, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A equipe celeste até venceu, por 2 a 1, de virada, mas mostrou que a contratação de tantos jogadores era mesmo necessária. Só Marcos Vinicius brilhou, saindo do banco no intervalo para dar duas assistências.

Depois de empatar por 0 a 0 com a URT na estreia, o Cruzeiro buscava a primeira vitória mas foi muito apático no primeiro tempo. Criou pouco, viu Fábio salvar e saiu atrás no placar num belo gol de Paulo Otávio. Aos 16 minutos, o lateral-esquerdo passou no meio de dois marcadores e soltou uma pancada no ângulo, de longe.

O Cruzeiro criava apenas em bola parada e o técnico Deivid, insatisfeito, fez duas mudanças no intervalo. Saíram Ariel Cabral e Gabriel Xavier, entrando Marcos Vinícius e Élber. O time passou a dominar o meio-campo e chegou à virada.

O empate veio aos 6 minutos, num lance de sorte. Marcos Vinicius fez boa jogada pela esquerda e tocou para Alisson. A zaga chegou travando, a bola bateu no cruzeirense e foi para o gol.

O Tombense pressionava e exigia grande atuação de Fábio, mas o Cruzeiro achou o gol da vitória. Novamente jogada de Marcos Vinícius, que cruzou para Rafael Silva marcar. Um alívio para o Cruzeiro, que só volta a campo no dia 14, contra o Tupi, no Mineirão.