Cruzeiro está atento para partida contra o Tupi

Próximo adversário do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Tupi teve um péssimo início de competição, com duas derrotas nas rodadas iniciais. Porém, se lembrando das dificuldades que o time teve nas rodadas iniciais, o volante Henrique descarta a possibilidade de o Cruzeiro encontrar facilidades diante do adversário no próximo domingo, no Mineirão.

"O mérito é dessas equipes, que cada vez mais se preparam melhor e conseguem jogadores de qualidade. Qualquer adversário, de menor ou maior expressão, sempre é difícil. Você tem que suar muito a camisa em todo jogo mesmo, jogar como se fosse uma final. Se não for assim a dificuldade será ainda maior", disse.

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não conseguiu sair do 0 a 0 com a URT, no Mineirão. Depois, precisou de uma virada para superar o Tombense por 2 a 1, em Muriaé.

Com o time em busca de mais uma vitória, Henrique lembra que o Tupi conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Além disso, destacou que o time trocou de técnico na última segunda-feira, o que deverá aumentar a motivação dos jogadores para o confronto de domingo.

"O Tupi é uma equipe qualificada, está com treinador novo (Ricardo Drubscky), o que motiva ainda mais os jogadores, e vai disputar a Série B (do Campeonato Brasileiro). Vamos encontrar muitas dificuldades", afirmou.