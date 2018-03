Cruzeiro muda contra o Atlético-PR O Cruzeiro espera retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético-PR, neste sábado, às 18 horas, no Mineirão. Os mineiros, que somam 15 pontos na competição, também contam com um tropeço do Internacional, líder com 16 pontos. Para vencer, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá usar o esquema 4-4-2, seu preferido, no lugar do 3-5-2, pois, com a perda do meia Martinez, lesionado, o treinador considera difícil a adaptação dos prováveis substitutos ao esquema com três zagueiros. Por outro lado, Luxemburgo poderá formar a zaga com Luisão, que serviu à seleção brasileira no amistoso contra o México, na última quarta-feira, e com o Thiago. No meio, o treinador deu mostras que pode manter o volante Sandro, que substituiu Martinez no jogo contra o Vila Nova de Goiás, pela Copa do Brasil. ?O Sandro tem características diferentes e se encaixa melhor no 4-4-2", disse Luxemburgo. Porém, Luxemburgo deve confirmar o time apenas momentos antes da partida. Caso opte por Sandro, o meio deve ser composto também por Augusto Recife, Márcio e Alex. No ataque jogam Deivid e Aristizábal. O Cruzeiro espera superar a série de 29 jogos invictos. Preocupado com os desfalques no elenco, a diretoria corre atrás de reforços. O meia Zinho, ex-Palmeiras, poderá acertar com o time mineiro para o Brasileiro. O presidente da Raposa, Alvimar de Oliveira Costa, informou que o contato já foi feito e o clube aguarda uma resposta.