Cruzeiro muda esquema contra o Goiás Líder do Campeonato Brasileiro com os mesmos 10 pontos que o rival Atlético-MG, segundo colocado por ter pior saldo de gols, o Cruzeiro recebe neste domingo, o Goiás, em Belo Horizonte, no Mineirão, pela quinta rodada da competição. Embalado pela boa campanha, o time Celeste não terá o volante Martinez e o zagueiro Thiago, suspensos. O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirma, mas as duas posições devem ser ocupadas pelo zagueiro Edu Dracena e pelo jovem volante Wendell. Assim, Luxemburgo abandonará o esquema 3-5-2, usado desde o início do Brasileiro, e usará, pelo menos contra os goianos, o 4-4-2. Apesar do bom início de competição, Luxemburgo está preocupado com a escassez de jogadores no elenco cruzeirense. Na semana passada o clube perdeu de uma vez só o lateral-direito Ruy, o volante Paulo Miranda e os atacantes Jussiê e Marcelo Ramos. Para evitar contusões, o treinador pretende, até a partida contra o Goiás, comandar apenas treinos leves com o grupo que será completado com jogadores juniores. O Cruzeiro hoje conta com 17 profissionais. Luxemburgo prefere trabalhar com um grupo de 20 jogadores. A diretoria Celeste trabalha para conseguir reforços. O atacante França, ex-São Paulo, que defende atualmente o Bayer Leverkusen, da Alemanha, está nos planos. A equipe deve jogar com Gomes; Maurinho, Luisão, Edu Dracena e Leandro; Recife, Claudinei, Wendell e Alex; Aristizábal e Deivid.