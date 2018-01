Cruzeiro muda esquema vencer o Flu Depois de conseguir apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas, quando a equipe atuou no esquema 3-5-2, o técnico Paulo César Gusmão vai mudar a formação do Cruzeiro que enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No esquema 4-4-2, o treinador dará oportunidade ao jovem Ânderson, promovido da equipe júnior, na lateral esquerda. Com isso, o meia Wagner, que vinha jogando improvisado pela ala esquerda, retorna a sua posição original, como armador no meio-campo. A insatisfação de PC Gusmão com a equipe no 3-5-2 ficou evidente logo após a derrota do time, em pleno Mineirão, para o Juventude, na última semana, pela Copa Sul-Americana. Apesar de ter demonstrado que promoveria as mudanças, o treinador preferiu observar mais a equipe nos treinamentos, visando a partida contra a equipe carioca. Porém, apesar dos testes, a opção foi mesmo pelo esquema com dois zagueiros. O lateral-direito Maurinho, que se transformou em dúvida, após realizar uma microcirurgia no olho direito, também foi confirmado. "Treinei e não senti nada no local da cirurgia. Então, vou para a partida sem nenhum problema", garante.