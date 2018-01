Cruzeiro muda para tentar recuperação O Cruzeiro entra em campo neste sábado, para enfrentar o Goiás, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pensando em se recuperar do vexame que passou. Afinal, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, a equipe mineira foi goleada pelo Fluminense, por 6 a 2, em pleno Mineirão. Como o Cruzeiro vem desse vexame e não vence há 3 rodadas, o técnico Paulo César Gusmão resolveu fazer mudanças radicais no time. Para começar, ele adotou o esquema tático 3-5-2. Mas deixará apenas um volante entre os titulares (Maldonado), colocando Diogo no banco - o zagueiro Leandro fica com a vaga. Outra mudança certa é a entrada de Patrick na lateral-esquerda, já que o estreante Ânderson recebeu o cartão vermelho, contra o Fluminense, e terá de cumprir suspensão. "Espero agora que a gente possa se recuperar. Outras equipes também tiveram momentos ruins dentro da competição e se recuperaram. Então, agora é a nossa vez de buscar essa recuperação", avisou o técnico PC Gusmão.