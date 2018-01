Cruzeiro não fala sobre Marcelinho O presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, disse nesta segunda-feira que ainda tem dúvidas se a possível vinda de Marcelinho Carioca - que está afastado do Corinthians - para a Toca da Raposa seria vantajosa para o clube mineiro. O dirigente tentou contratar o jogador no início do ano, mas Marcelinho pediu muito dinheiro e não teria demonstrado interesse em vestir a camisa celeste. "Eu ainda estou em cima do muro. Eu particularmente não estou com uma opinião definida se o Marcelinho soma nesse momento ou não. Vamos conversar com a diretoria e treinador e aí sim vamos tomar uma decisão", disse Perrella, que chegou hoje da Itália, onde passava férias. O técnico Paulo Cezar Carpegiani, contudo, já deixou a entender que não se opõe à contratação do atacante. Além do Cruzeiro, caso não seja reintegrado ao grupo corintiano, Marcelinho pode ser negociado com o Santos ou o Fluminense. Depois do empate com o Colo Colo, em 1 x 1, no Mineirão, que manteve o Cruzeiro na lanterna do Grupo C da Copa Mercosul, o técnico Carpegiani poderá contar com as voltas de Edmundo e do Rincón - que cumpriram suspensão automática na segunda rodada da competição sul- americana - na estréia do time no campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 20h30, em Curitiba, contra o Paraná. O Cruzeiro lançou hoje, na Toca da Raposa, sua nova coleção de uniformes da fabricante de material esportivo Topper.