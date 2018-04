'Cruzeiro não pode perder nenhum ponto', diz Victorino

"Estou contente por ter ido bem na equipe. O jogo pela Libertadores foi excelente, atuamos bem e a vitória foi contundente, com um placar largo e temos que seguir assim, lutando para triunfar nas partidas, pois a competição é muito difícil e temos que garantir mais três pontos. Não podemos deixar escapar nenhum ponto, para garantir a primeira colocação no grupo e passar de fase", afirmou o jogador uruguaio, em entrevista publicada nesta segunda pelo site oficial do Cruzeiro.

Victorino ainda lembrou que o bom desempenho em casa poderá ser fundamental para a classificação cruzeirense. "Vamos pensar no Guarani, buscar os três pontos e dar um passo importante para continuar na liderança do grupo (7) e ir para os jogos fora de casa com mais tranquilidade", disse Victorino, que não escondeu o otimismo para o confronto diante do Guarani. "Estamos muito bem e com muita confiança que faremos uma boa partida e conquistar os três pontos", finalizou.

Tendo em vista a prioridade dada pelo Cruzeiro ao confronto com o time paraguaio, o técnico Cuca poupou Montillo, Roger, Gilberto, Henrique e próprio Victorino da partida do último sábado, contra o Ipatinga, pelo Campeonato Mineiro. Mesmo assim, a equipe venceu o rival por 2 a 0, em casa.