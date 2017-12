Cruzeiro não terá Alex contra Paysandu O Cruzeiro vai ter de esperar mais um pouco para comemorar o primeiro título Brasileiro de sua história. Mas nem por isso os jogadores se dizem chateados. O time está a uma vitória da conquista - que pode vir domingo, na partida contra o Paysandu, no Mineirão -, e para quem esperou até agora, uma semana a mais não fará diferença. "Estamos a 90 minutos do título. Neste domingo saímos satisfeitos porque conseguimos nosso objetivo??, disse o meia Alex, após os 3 a 1 sobre o Paraná. Alex, aliás, recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo e não poderá enfrentar a equipe paraense. "Não achei justo o cartão. O juiz foi muito rigoroso, mas não adianta ficar discutindo. Vou estar no Mineirão, do lado de fora, torcedor por meus companheiros.?? Maurinho, campeão brasileiro no ano passado pelo Santos, admitiu que não esperava mesmo que o Fluminense batesse sua ex-equipe. "Sei como é jogar na Vila Belmiro. É difícil o Santos perder em casa e não ia ser agora. Mas esperamos comemorar o título inédito no próximo domingo.?? Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o importante é que, com a vitória deste domingo, o Cruzeiro ficou a um triunfo do título e tem três jogos - dois deles em casa - para consegui-lo. "Temos duas partidas no Mineirão para consolidar a conquista do título. Estamos trabalhando assim, com paciência, jogo a jogo??, disse.