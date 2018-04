Cruzeiro não terá Guerrón contra o Flamengo

Embora tenha conseguido o visto de trabalho e treinado normalmente nesta semana, Guerrón precisa ter o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder jogar. Assim, sua estreia deve ocorrer somente contra o Náutico, domingo, no Mineirão.

Sem o equatoriano, Adílson Batista definiu na manhã desta quarta-feira a equipe que enfrenta o Flamengo. O treino, no entanto, foi fechado e a escalação só será divulgada momentos antes do início do jogo.

O Cruzeiro está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 21 pontos conquistados, enquanto o Flamengo é o décimo com 27.