Cruzeiro não vai perder mando de campo O Cruzeiro foi absolvido por unanimidade pelos auditores do TJD da CBF, no julgamento realizado nesta segunda-feira à noite. O clube mineiro escapou de perder o mando de campo, em partidas do Campeonato Brasileiro, por causa da invasão de um torcedor ao gramado do Estádio Independência, no dia 21 de abril, por ocasião do jogo contra o Juventude. Os auditores entenderam que o Cruzeiro não teve culpa pela invasão.