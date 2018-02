Cruzeiro nega desmanche no grupo A diretoria do Cruzeiro informou nesta terça-feira que recusou uma proposta do Brescia, da Itália, que ofereceu U$ 1,5 milhão (cerca de R$ 4,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do volante Maldonado. A proposta foi apresentada pelo procurador do atleta, Hugo Rubio, que se reuniu à tarde com o presidente do clube mineiro, Alvimar de Oliveira Costa, na Toca da Raposa II. O volante chileno detém metade dos seus direitos e tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2005. Os outros 50% pertencem ao grupo farmacêutico EMS Sigma Pharma, parceira do Cruzeiro em negociações que envolvem vários jogadores. De acordo com Rubio, o clube italiano estaria disposto a adquirir 100% dos direitos econômicos de Maldonado, pagando US$ 3 milhões. Alvimar, no entanto, considerou o valor baixo e disse que aceitaria liberar o volante caso o clube europeu se dispusesse a pagar o dobro do oferecido. "Já vendemos outros jogadores por mais que isso. Isso é pouco por um jogador como o Maldonado", disse o dirigente. Contudo, as negociações não foram encerradas e novas reuniões deverão ocorrer. Maldonado interessa também ao La Coruña, da Espanha, que necessita de um substituto para Mauro Silva, que pretende encerrar a carreira no ano que vem. Um dos poucos remanescentes do time que conquistou os títulos dos campeonatos Brasileiro, Mineiro, e da Copa do Brasil em 2003, o chileno está perto de seguir o exemplo do meia Alex, e do zagueiro Cris, destaques da campanha do ano passado e que neste ano foram negociados com o futebol europeu. Desmanche - Na semana passada, o vice-presidente de Futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, tentou negar que o clube mineiro estivesse passando por um processo de "desmanche" e chegou a dizer que Maldonado só deixaria a Toca da Raposa se o clube interessado pagasse o valor da rescisão contratual, calculada em mais de R$ 20 milhões. O chileno vem demonstrando insatisfação com o estilo de trabalho do técnico Emerson Leão, o que também pode apressar sua saída. Ele também não gostou de não ter sido liberado para atuar pela equipe mista do Chile, que disputará a Copa América, em julho. Maldonado, porém, evita polemizar. "Sempre falei que o Cruzeiro me deu tudo para fazer o meu trabalho aqui, então para mim seria ótimo ficar até 2005 quando termina o meu contrato", afirmou nesta terça-feira pela manhã. Sobre o relacionamento com Leão, o jogador negou qualquer tipo de problema. "Normal, tranqüilo, como todo mundo. Quando tiver de falar alguma coisa a gente fala, sem problema nenhum". Marco Aurélio - O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Marco Aurélio, que estava no Santos. O jogador foi apresentado na Toca da Raposa II e assinou contrato com o clube mineiro até 31 de dezembro de 2005.