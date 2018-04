Cruzeiro negocia atacante Kléber com o Porto

O Cruzeiro perdeu um importante jogador para a sequência da temporada. Na manhã desta sexta-feira, o Porto, de Portugal, anunciou em seu site oficial a contratação do atacante Kléber. O acordo prevê o pagamento de 5,5 milhões de euros, além da cessão de 75% dos direitos econômicos do centroavante argentino Ernesto Farias, por parte do clube português.

"Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem comunicar, nos termos e para os efeitos do art. 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um princípio de acordo com o Cruzeiro Esporte Clube, para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador Kleber", afirma o comunicado do Porto.

Além do time português, outras equipes haviam manifestado interesse na contratação de Kléber nos últimos meses. O Palmeiras chegou a formalizar proposta para contratá-lo, mas não conseguiu convencer o time mineiro a negociar o atacante. No ano passado, o Porto tentou contratar o jogador, mas não teve sucesso.

Kléber chegou ao Cruzeiro no início de 2009, quando foi cedido pelo Dínamo de Kiev envolvido na contratação do atacante Guilherme. O atacante foi campeão estadual pelo Cruzeiro no ano passado. Ele participou de 40 partidas pela equipe mineira e marcou 27 gols.

O bom desempenho no início de 2009, principalmente na Libertadores, transformou Kléber em ídolo do torcedor cruzeirense. A situação mudou quando o atacante foi fotografado em uma festa de uma torcida organizada do Palmeiras, na véspera de um duelo do time mineiro com o paulista. Kléber, porém, conseguiu reconquistar o apoio do torcedor cruzeirense ao marcar o gol que classificou o clube para a Libertadores.