Cruzeiro negocia Fábio Santos com o Lyon por ? 4,2 milhões Cobiçado pelo São Paulo, o volante Fábio Santos foi negociado nesta segunda-feira pela diretoria do Cruzeiro com o francês Lyon por 4,2 milhões de euros (cerca de R$ 11,5 milhões). O jogador já passou por exames médicos, foi apresentado oficialmente à imprensa e treinou no novo clube. Além do atleta de 26 anos, o Lyon, atual pentacampeão francês, já conta com outros quatro jogadores brasileiros: os zagueiros Cláudio Caçapa e Cris, o meia Juninho Pernambucano e o atacante Fred ? Cris e Fred também defendiam o time mineiro antes de fechar com os franceses. Como a janela de transferências no futebol europeu irá se fechar na próxima quarta-feira, a negociação entre as duas equipes durou cerca de 24 horas. Na manhã de domingo, o vice-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, foi procurado pelo ex-zagueiro Marcelo Djian, que é representante do Lyon, com uma proposta pelo atleta. O dirigente gostou da oferta, e o volante embarcou para a França horas depois. Fábio Santos foi contratado pelo Cruzeiro em 2005 junto ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, que detinha 50% dos direitos econômicos. Posteriormente, o clube comprou a outra parte dos direitos do São Caetano por R$ 600 mil. Ele também defendeu o Santo André e Rio Branco-SP. Além do Lyon, o São Paulo também tinha interesse em contratar o volante. Para ceder o jogador ao time paulista, o Cruzeiro pedia 50% dos direitos federativos do lateral-esquerdo Fábio Santos e do volante Renan, que já haviam sido emprestados ao clube mineiro no início da temporada. Mas a negociação não avançou.