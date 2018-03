Cruzeiro obtém vaga em São Januário O Cruzeiro garantiu a classificação à semifinal da Copa do Brasil, ao empatar com o Vasco, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. E prossegue na competição graças a um show especial de Alex, notadamente no primeiro tempo. O meia fez um belo gol, participou de todas as principais jogadas de ataque do time, deu passes precisos, obrigou o goleiro Fábio a fazer duas ótimas defesas e, enquanto teve fôlego, ainda deixou tonto seu marcador, o volante Da Silva. O Vasco esboçou reação no segundo tempo e esbarrou na atuação segura e também decisiva do goleiro Gomes. O melhor time do Brasil no momento - completou 34 partidas invicto - vai enfrentar agora o vencedor de São Paulo x Goiás, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbi. Se impusesse mais ritmo, o Cruzeiro poderia ter aplicado uma goleada no Vasco. Iniciou o jogo com pressão total. Deivid, por três vezes, Sandro, Aristizabal e Augusto estiveram por marcar. O time da casa parecia perplexo tal a capacidade do adversário de envolvê-lo. O meia Marcelinho atuou a primeira etapa sem condições físicas. Nada fez. O gol do Cruzeiro surgiu após tabela entre Deivid e Leandro, que cruzou para Alex. O meia dominou a bola com habilidade e chutou de esquerda, numa jogada de estilo. O lance ocorreu aos 13 minutos de partida. No intervalo, o Vasco trocou Marcelinho por Danilo. A mudança surtiu efeito. Porém, o que deu mais ímpeto à equipe carioca foi a expulsão de Augusto Recife, logo aos 6 minutos da etapa final. O empate veio em seguida, quando Edmundo deixou Souza diante do goleiro, sem marcação. Aos 25, Alex cedeu a vez a Motta. E a responsabilidade pela classificação passou a ser de Gomes. Ele salvou o Cruzeiro num chute de Marques da pequena área. Uma defesa de puro reflexo. Estava ali consolidada a manutenção da invencibilidade dos mineiros, apesar das várias tentativas de Edmundo de tentar ´cavar´ pênaltis. Ficha Técnica: Vasco: Fábio; Russo; Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Da Silva, Rodrigo Souto (Léo Lima) e Marcelinho (Danilo); Cadu (Souza), Marques e Edmundo. Técnico: Antonio Lopes. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Edu Dracena, Thiago e Leandro; Augusto Recife, Wendell, Sandro e Alex (Motta); Deivid (Márcio) e Aristizábal (Maicon). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols: Alex aos 13 minutos do primeiro tempo. Souza aos 15 minutos do segundo tempo. Árbitro: Heber Lopes (PR). Cartão amarelo: Augusto Recife, Da Silva, Danilo, Deivid e Aristizábal. Cartão vermelho: Augusto Recife. Local: São Januário.