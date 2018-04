Cruzeiro oficializa contratação do atacante Ananias

BELO HORIZONTE - A diretoria do Cruzeiro oficializou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Ananias, que defendeu a Portuguesa nas duas últimas temporadas. O jogador pertencia ao Bahia e o time mineiro precisou resolver problemas burocráticos com os clubes de São Paulo e Salvador antes de oficializar a chegada do jogador, dada como certa nas últimas semanas. O novo reforço deve realizar exames médicos na sexta-feira para assinar contrato por três anos.

"Ananias deve chegar ainda hoje a Belo Horizonte e realizar os exames médicos amanhã. Caso seja aprovado, o jogador vai assinar um contrato de três anos com o clube e já estaria à disposição da comissão técnica para o primeiro jogo da temporada", afirmou Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro.

A contratação de Ananias é a 13ª anunciada pelo time mineiro para a temporada 2013. Antes, chegaram ao clube os zagueiros Bruno Rodrigo, Paulão e Nirley, o lateral-esquerdo Egídio, os volantes Henrique, Nilton e Uelliton, os meias Diego Souza e Everton Ribeiro e os atacantes Dagoberto, Lucca e Ricardo Goulart.

"O Cruzeiro está formando um elenco para disputar todos os títulos da temporada. Para isso, precisamos de um grupo forte, com grandes opções para o treinador. O calendário do futebol brasileiro é longo e desgastante, o que leva o time a sofrer problemas constantes de contusão e suspensão", disse Mattos.