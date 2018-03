Cruzeiro oficializa interesse em Geovanni O Cruzeiro oficializou hoje o interesse em contratar o atacante Geovanni, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Benfica, de Portugal. Os dirigentes celestes fizeram uma consulta ao clube catalão no interesse de trazer o atacante de volta para a Toca da Raposa. A diretoria espera uma resposta nos próximos dias. O empréstimo de Geovanni ao Benfica termina no dia 1º de junho. De acordo com site do clube mineiro, porém, o presidente Alvimar de Oliveira Costa, o Alvimar Perrella, considera difícil a negociação com o atleta, revelado nas categorias de base do Cruzeiro. ?Acho difícil porque o Barcelona investiu alto na contratação e deve querer vender o atleta no mercado europeu, que estará aberto a partir do próximo mês".