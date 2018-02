Cruzeiro oficializa proposta por Athirson A diretoria do Cruzeiro oficializou hoje uma proposta salarial para ter o lateral-esquerdo Athirson na temporada 2005. O jogador, vinculado até o final do ano ao Flamengo, é dono de seus direitos econômicos e federativos. Um de seus procuradores, o ex-atacante Bebeto, reuniu-se no início da tarde com o vice- presidente de Futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, na Toca da Raposa II. O Cruzeiro espera definir a contratação do lateral até o final desta semana ou início da próxima. Athirson está sendo pretendido também pelo Fluminense e teria propostas dos mercados europeu e asiático. O atleta, de 27 anos, já demonstrou interesse em jogar no Cruzeiro, destacando que o clube é "estruturado" e "não atrasa salário". Outro flamenguista que está na mira do clube mineiro é o atacante Jean, cujos direitos foram adquiridos pelo laboratório EMS, dono da marca Energil C, parceiro do Cruzeiro em diversas negociações. Fred - O atacante Fred, que passa férias em Teófilo Otoni, leste de Minas Gerais, se envolveu numa confusão na madrugada de hoje e foi parar na delegacia da cidade. Fred estava em uma pizzaria e foi acusado de desacatar um juiz da Vara de Infância e Juventude. O jogador do Cruzeiro foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Polícia. Ele prestou esclarecimentos ao delegado de plantão e foi liberado logo depois. O clube mineiro, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não iria comentar o episódio por considerá-lo referente à vida pessoal do atleta.