Cruzeiro passa pelo Atlético-PR em jogo-treino

No sábado, com seu time principal, o Cruzeiro fez 3 a 1 no Minas Boca, de Sete Lagoas, estreante na primeira divisão do estadual. O Campeonato Mineiro começa para a equipe campeã brasileira no domingo, às 17h, contra a URT, no Mineirão.

Diante do Atlético-PR, Marcelo Oliveira escalou apenas reservas, com a exceção sendo o goleiro Fábio. O jogo-treino mostrou a força do elenco celeste, uma vez que o Cruzeiro entrou em campo com jogadores como Tinga, Júlio Baptista, Marlone, Willian e Marcelo Moreno. Todos são reservas neste começo de temporada.

O único gol da atividade só saiu no segundo tempo, quando o Cruzeiro tinha seu segundo time de reserva e o Atlético-PR também já jogava sem seus poucos titulares escalados pelo técnico espanhol Miguel Ángel Portugal. Elber marcou, de cobertura, depois de receber passe do jovem volante Eurico, promovido nesta segunda-feira ao elenco profissional.