Cruzeiro pede veto de árbitro do jogo contra o Atlético A diretoria do Cruzeiro informou nesta segunda-feira que formalizará o pedido de veto ao árbitro Cleisson Veloso Pereira para jogos da equipe. O diretor Dimas Fonseca afirmou que o clube sentiu-se prejudicado pela atuação do juiz no clássico diante do Atlético-MG, no último domingo - derrota por 4 a 3.