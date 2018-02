Cruzeiro pega Democrata de olho na próxima fase no Mineiro O Cruzeiro recebe o Democrata-GV, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Uma vitória garante ao time da casa a liderança isolada da competição estadual. Mas a equipe de Paulo Autuori terá pela frente um adversário que também luta pela ponta da tabela e pela classificação para as semifinais. O Cruzeiro soma 16 pontos, dois a mais que o time de Governador Valadares. Autuori poderá contar com o zagueiro André Luis. O jogador havia sido suspenso por 120 dias por agressão ao árbitro Alicio Pena Júnior, na derrota por 3 a 1 para o Ipatinga. Na sexta-feira, porém, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mineira de Futebol (FMF) acatou o recurso apresentado pelo departamento jurídico do Cruzeiro e concedeu um efeito suspensivo. André Luis formará a zaga com Thiago Heleno. No meio-campo, o volante Ricardinho volta após cumprir suspensão. Ele entra no lugar de Léo Silva. Outros dois jogos completam neste domingo a rodada do Mineiro: Caldense x Democrata-SL e Tupi x Ipatinga.