Cruzeiro pega Flu no "Jogo da Faixas" Em um jogo que ganhou contornos festivos pela conquista antecipada do título de campeã brasileiro, o Cruzeiro enfrenta neste domingo, às 16h, no Mineirão, o Fluminense, pela penúltima rodada da competição. Após a partida, o troféu oficial da conquista será entregue ao clube mineiro, que assegurou o título com a vitória por 2 a 1 sobre o Paysandu, no último domingo. A diretoria celeste convidou ex-atletas do clube, campeões da Taça Brasil de 1966, para participar da entrega das faixas. Eles também receberão a condecoração pelo título conquistado em cima do Santos, de Pelé. Restando duas rodadas para o término do Brasileirão, o Cruzeiro encontrou motivação na tentativa de alcançar a marca histórica de 100 pontos. Para isso, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo terá de vencer o jogo desta tarde e a partida contra o Bahia, no próximo dia 14, em Salvador. Em 44 rodadas, a equipe mineira soma 94 pontos. O treinador celeste repetiu durante a semana que o Cruzeiro não irá relaxar pela conquista antecipada. Luxemburgo só não terá em campo a força máxima porque o atacante Aristizábal está fora das duas partidas restantes. O colombiano, artilheiro do Cruzeiro na competição, com 21 gols, seria submetido a uma cirurgia no joelho direito por causa de uma lesão na cartilagem. O cearense Mota será o seu substituto. Por outro lado, o treinador poderá contar com a volta do meia Alex, maior destaque do Brasileirão, que ficou de fora da partida decisiva por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caberá ao camisa 10 a tarefa de levantar a taça de campeão do time mineiro. "Eu gosto é de jogar. Participar de uma festa desta, melhor ainda", comentou Alex, maior ídolo da torcida cruzeirense, que, no entanto, ainda não renovou seu contrato com o clube - que termina no dia 31 - e poderá estar disputando a sua última partida no Mineirão com a camisa azul.