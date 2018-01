Cruzeiro pega Juventude e tem vantagem O Cruzeiro enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira, às 19h, no Mineirão, em partida que vale uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Como venceu por 3 a 1 em Caxias do Sul, no jogo de ida, o time mineiro administra larga vantagem: mesmo se perder por 2 a 0, estará classificado. Para chegar às oitavas-de-final da competição, a equipe gaúcha tem de derrotar o Cruzeiro por três gols de diferença ou dois, desde que por um placar de 4 a 2 em diante. O técnico Paulo César Gusmão não terá os volantes Maldonado - servindo a seleção chilena -, Marabá e Fábio Santos. As novidades deverão ser os retornos do zagueiro Marcelo Batatais e do meia Lopes. PC Gusmão, porém, promete só divulgar a escalação momentos antes da partida. Quem se classificar no confronto irá enfrentar na próxima fase o Vélez Sarsfield, da Argentina.