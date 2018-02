Cruzeiro pega lanterna Paysandu Em meio a um processo de desmonte, o Cruzeiro recebe hoje o Paysandu, às 16 horas. Alex, que vai jogar no Fenerbahce da Turquia, comparecerá ao Mineirão apenas para ser homenageado, e será substituído pelo jovem Márcio. O técnico Emerson Leão também não conta mais com Maicon, negociado com o Mônaco, e com isso Maurinho volta a ser o titular da lateral-direita. Além dos jogadores que já saíram, o Cruzeiro pode perder nos próximos dias volante Maldonado, o lateral-esquerdo Leandro e o zagueiro Edu Dracena. Desfalque mesmo no Cruzeiro atual é o meio-campista Wendell, que se recupera de um estiramento na virilha esquerda. Martinez entra no seu lugar. O Paysandu está na lanterna do Brasileiro, mas nem por isso o técnico Givanildo Oliveira abrirá mão de um esquema defensivo. A única novidade será o retorno do meia Jóbson, que estava suspenso. E o atacante Joãozinho fará sua última partida com a camisa do Papão, pois vai atuar no Lokomotiv Plovdiv, atual campeão da Bulgária.