Cruzeiro perde forças diante do Fla O técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio, tem vários problemas para definir o time que enfrentará o Flamengo na próxima quarta-feira, em Fortaleza (CE), pelas semifinais da Copa dos Campeões. No meio-campo, o treinador não poderá contar com a dupla de volantes Fernando Miguel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás, e Ricardinho, que foi expulso. Os dois cumprem a suspensão automática. Com uma lesão na coxa direita, o lateral Maicon é dúvida. Outro que depende do departamento médico para ser escalado é o volante Ruy, que sofreu uma luxação no ombro direito. Ruy e o jovem Augusto Recife são os substitutos naturais de Fernando Miguel e Ricardinho. Segundo o médico Ronaldo Nazaré, Maicon e Ruy já iniciaram tratamento, mas uma palavra final sobre suas condições só deverá ser dada à comissão técnica cerca de 48 horas antes da partida contra o time carioca. Marco Aurélio poderá ser obrigado a convocar o lateral-direito Clayton, que está em Belo Horizonte, para se juntar ao grupo em Fortaleza. A delegação celeste viaja no início da tarde desta sexta-feira para a capital cearense.